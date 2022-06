Résultat de la législative à Montignac-Lascaux : 2e tour en direct

En direct

18:07 - La coalition de gauche 2e pour ces législatives à Montignac-Lascaux Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Montignac-Lascaux, le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce 2ème tour des élections législatives. Son représentant a donc une certaine envergure ce dimanche. Mais ce premier résultat est tout de même à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 26,86%, 3,31%, 2,46% et 4,46% en avril. La coalition de gauche partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 37,09% à Montignac-Lascaux pour ces élections légilsatives.

15:30 - Vers un succès électoral pour les candidats Divers gauche à Montignac-Lascaux ? Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. Avec 28,57% des voix, les candidats Divers gauche se sont imposés à Montignac-Lascaux au soir du premier tour de la législative le 12 juin dernier. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Divers centre les suivent avec dans l'ordre 27,37% et 15,72% des votes.

13:30 - A l'affichage des résultats des législatives 2022, quel sera l'abstention à Montignac-Lascaux ? Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité, il faut analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, 53,47% des électeurs de Montignac-Lascaux avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. L'abstention était de 48,22% pour le round deux. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée au deuxième round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 35,33% à 17 heures.