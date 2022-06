En direct

19:26 - Quel résultat à Montignac-Lascaux pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était jouée à Montignac-Lascaux. Les conversions des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à considérer ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,31% et 2,46% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un total probable de 32,63% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Montignac-Lascaux ? Les dynamiques nationales des dernières heures auront probablement une résonnance sur les législatives à Montignac-Lascaux ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La Nupes est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Pendant ce temps, le Rassemblement national s'est rapproché des 20%. Lors de la dernière échéance, à Montignac-Lascaux, Jean-Luc Mélenchon avait fini la course en pôle position au 1er tour de l'élection avec 26,86% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,74%, puis Marine Le Pen avec 20,06% et Jean Lassalle, quatrième avec 5,83%. Un verdict à jauger par rapport à ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron premier à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - Le chiffre phare de ces élections législatives 2022 à Montignac-Lascaux reste l'abstention Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Montignac-Lascaux, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La situation géopolitique actuelle et son impact sur l'économie mondiale seraient notamment susceptibles de faire gagner l'abstention à Montignac-Lascaux. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 24,64% au niveau de la ville, contre une abstention de 20,5% au premier tour. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Montignac-Lascaux lors des législatives 2022 ? Comment votent habituellement les habitants de cette localité ? Cinq ans plus tôt, durant les législatives, le pourcentage de participation s'était élevé à 51,78% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Montignac-Lascaux, à comparer avec une participation de 46,53% au second round. Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.