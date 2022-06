Résultat de la législative à Montigny-en-Gohelle : en direct

L'un des facteurs décisifs des élections législatives sera immanquablement le taux de participation à Montigny-en-Gohelle. Les appréhensions liées à un retour à la hausse de l'épidémie de covid-19 seraient capables de tempérer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Montigny-en-Gohelle (62640). En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 71,34% des votants de l'agglomération, contre un taux de participation de 71,55% au premier tour, c'est-à-dire 4 423 personnes. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

A l'issue de la dernière présidentielle, à Montigny-en-Gohelle, Marine Le Pen glanait la tête du vote avec 45,83% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,89%. Suivaient Emmanuel Macron, troisième à 17,34% et Éric Zemmour à 3,7%. En revanche à l’échelle nationale, Emmanuel Macron se sortait de ce premier round avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indicateurs nationaux des dernières heures changeront peut-être ce paysage lors des législatives dans la cité au 1er tour. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à atteindre un petit point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national très proche, sous les 20%.

Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 45,8% des suffrages au premier tour à Montigny-en-Gohelle. La candidate d'extrême droite avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 21,9% et 17,3% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Montigny-en-Gohelle avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 64,6% des suffrages. Emmanuel Macron avait rassemblé 35,4% des votes. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de rafler un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs résidant à Montigny-en-Gohelle ( Pas-de-Calais ) seront invités à contribuer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français.