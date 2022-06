Résultat de la législative à Montluçon : 2e tour en direct

19/06/22 11:07

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Montluçon sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Montluçon. En direct 11:07 - Les élections sont en cours à Montluçon ! Les législatives se terminent à 18 heures Bienvenue dans ce direct où nous suivrons les jalons de ce jour d'élections législatives à Montluçon, jusqu'à ce que le résultat soit révélé. Sont alignés les candidats qualifiés il y a une semaine et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour choisir les finalistes ce dimanche de 2e tour dans les 27 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Montluçon - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Montluçon aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Allier

Tête de liste Liste Jorys Bovet Rassemblement National Louise Heritier Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Montluçon - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Montluçon

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de l'Allier

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Montluçon Louise Heritier (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,84% 23,73% Jorys Bovet (Ballotage) Rassemblement National 19,14% 15,41% Laurence Vanceunebrock Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,02% 16,80% Jean-Jacques Kegelart Les Républicains 11,19% 10,44% Bernard Pozzoli Divers gauche 10,49% 12,48% Samir Triki Divers centre 7,61% 8,88% Axelle de Nicolay Reconquête ! 3,90% 3,86% Jean-Marie Guillaumin Ecologistes 2,65% 2,88% Marie-Claude Léguillon Parti radical de gauche 2,33% 2,68% Philippe Chatel Régionaliste 1,47% 1,11% Christophe Affraix Droite souverainiste 1,10% 0,40% Bernard Lebel Divers extrême gauche 0,91% 0,88% Luc Thomas Régionaliste 0,34% 0,45% Participation au scrutin Circonscription Montluçon Taux de participation 50,86% 46,41% Taux d'abstention 49,14% 53,59% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,06% 1,47% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00% 0,86% Nombre de votants 41 180 10 000

Le résultat de l' élection législative 2022 à Montluçon est tombé. Au sein de la 2ème circonscription de l'Allier, les 21545 habitants de Montluçon ont désigné la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que les électeurs de Montluçon. Les citoyens de 102 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription de l'Allier. Louise Heritier a effectivement rassemblé 24% des votes. Laurence Vanceunebrock (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Jorys Bovet (Rassemblement National) la suivent avec respectivement 17% et 15% des voix. Le taux de participation s'établit à 46% des électeurs figurant dans les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale, ce qui représente 10 000 votants.

Législatives 2022 à Montluçon : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Montluçon prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022. Ils devront participer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel candidat favoriseront-ils ? Les votants de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Pendant la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait récolté 25,8% des votes au premier tour à Montluçon, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste de la présidentielle de 2022 et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 24,1% et 22,6% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Montluçon avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui confiant 55,7% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 44,3% des voix.