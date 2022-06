Résultat des législatives à Montluçon - Election 2022 (03100) [PUBLIE]

12/06/22 21:18

Résultat des législatives 2022 à Montluçon

Le résultat des élections législatives 2022 à Montluçon est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans l'Allier

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de l'Allier

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Montluçon. Le niveau de l'abstention s'établit à 54% des habitants figurant sur les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de la 2ème circonscription de l'Allier, ce qui représente 11 545 non-votants. Dans la ville, Louise Heritier a accumulé 24% des voix. Elle est suivie par Laurence Vanceunebrock (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Jorys Bovet (Rassemblement National) qui ramassent dans l'ordre 17% et 15% des voix. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Montluçon. Les habitants de 102 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription électorale.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Montluçon Louise Heritier Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,84% 23,73% Jorys Bovet Rassemblement National 19,14% 15,41% Laurence Vanceunebrock Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,02% 16,80% Jean-Jacques Kegelart Les Républicains 11,19% 10,44% Bernard Pozzoli Divers gauche 10,49% 12,48% Samir Triki Divers centre 7,61% 8,88% Axelle de Nicolay Reconquête ! 3,90% 3,86% Jean-Marie Guillaumin Ecologistes 2,65% 2,88% Marie-Claude Léguillon Parti radical de gauche 2,33% 2,68% Philippe Chatel Régionaliste 1,47% 1,11% Christophe Affraix Droite souverainiste 1,10% 0,40% Bernard Lebel Divers extrême gauche 0,91% 0,88% Luc Thomas Régionaliste 0,34% 0,45% Participation au scrutin Circonscription Montluçon Taux de participation 50,86% 46,41% Taux d'abstention 49,14% 53,59% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,08% 1,50% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,98% 0,83% Nombre de votants 41 179 10 000

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Montluçon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:45 - Sur qui vont se porter les supporters de gauche à Montluçon ? Une des clés de ces législatives 2022, en France comme à Montluçon, sera le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le candidat de gauche avait enregistré 22,59% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Et c'est encore sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,14% et 2,01% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un total probable de 27,74% pour le bloc LFI-PS-EELV. 16:30 - Les enquêtes sondagières, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Montluçon ? Les tendances nationales des derniers jours auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Montluçon au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%. Or le président sortant avait obtenu 25,84% des voix à Montluçon, à l'issue du dernier rendez-vous présidentiel contre un peu moins de 28% en France. Marine Le Pen accumulait 24,07% des suffrages contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 22,59% (contre à un peu moins de 22%). 14:30 - A la suite de la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Montluçon ? La participation sera incontestablement l'une des clés de ces législatives 2022 à Montluçon. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 mois, au second tour de la présidentielle, sur les 21 448 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 31,18% étaient restés chez eux, contre une abstention de 28,91% au premier tour. L'inflation serait en mesure d'impacter les décisions que prendront les citoyens de Montluçon (03100). 11:30 - L'abstention peut-elle encore augmenter lors des élections législatives 2022 à Montluçon ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. En 2017, pendant les législatives, le taux de participation avait atteint 44,81% au premier tour des électeurs de Montluçon. Le taux de participation était de 42,36% au round deux. La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives à Montluçon Les éléments de contexte de ces élections législatives à Montluçon sont limpides : la métropole ne compte qu'une seule circonscription où s'affrontent 13 candidats. Un chiffre supérieur à celui des autres circonscriptions du pays. Les votants ont jusqu'à 18 heures ce soir pour gagner les urnes. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour maximiser la part d'inscrits mobilisés.

Législatives 2022 à Montluçon : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Montluçon prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022. Ils devront participer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel candidat favoriseront-ils ? Les votants de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Pendant la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait récolté 25,8% des votes au premier tour à Montluçon, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste de la présidentielle de 2022 et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 24,1% et 22,6% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Montluçon avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui confiant 55,7% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 44,3% des voix.