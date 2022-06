Résultat de la législative à Montpellier : 2e tour en direct

19/06/22 11:05

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Montpellier sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Montpellier. En direct 11:05 - Le verdict des élections à Montpellier, c'est pour ce dimanche soir ! Bienvenue dans ce live sur la 2ème étape des législatives 2022 à Montpellier. 5 circonscriptions compartimentent la commune et rassemblent les rescapés pour ce second tour de vote, ce dimanche 19 juin 2022. Les bureaux de vote fermeront leurs portes à 20 heures ce soir, une heure décalée pour permettre au plus grand nombre d'électeurs de se déplacer.

Résultats des législatives 2022 à Montpellier - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Montpellier aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste Julien Colet Nouvelle union populaire écologique et sociale Patricia Miralles Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste Nathalie Oziol Nouvelle union populaire écologique et sociale Annie Yague Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste Julia Mignacca Nouvelle union populaire écologique et sociale Laurence Cristol Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Candidats dans la 8ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste Cédric Delapierre Rassemblement National Sylvain Carriere Nouvelle union populaire écologique et sociale

Candidats dans la 9ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste Patrick Vignal Ensemble ! (Majorité présidentielle) Nadia Belaouni Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Montpellier - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Montpellier

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Montpellier Julien Colet (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,94% 36,89% Patricia Miralles (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,83% 22,21% France Jamet Rassemblement National 20,58% 14,26% Florian Depret Parti radical de gauche 8,10% 9,86% Florence Medina Reconquête ! 6,21% 4,92% Eric Chaveroche Les Républicains 3,61% 3,16% Vincent Rivet-Martel Ecologistes 2,90% 3,02% Michel Moxin Divers droite 2,57% 1,49% Victor Alzingre Droite souverainiste 1,17% 1,12% Jean-Philippe Cournet Ecologistes 0,98% 0,90% Patrice Boccadifuoco Divers droite 0,72% 0,38% Morgane Lachiver Divers extrême gauche 0,47% 0,81% Eva Roussel Régionaliste 0,46% 0,48% Sylvie Trousselier Divers extrême gauche 0,37% 0,41% Hugo Leboon Divers 0,10% 0,11% Participation au scrutin Circonscription Montpellier Taux de participation 45,99% 42,29% Taux d'abstention 54,01% 57,71% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46% 1,34% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49% 0,49% Nombre de votants 41 430 18 271

À Montpellier, les 43204 électeurs rattachés à la 1ère circonscription de l'Hérault ont jeté leur dévolu sur le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le taux de participation atteint 42% des citoyens habilités à voter dans la commune pour la 1ère circonscription de l'Hérault (soit 24 933 non-votants). Au niveau de la ville, Julien Colet a raflé 37% des voix. En 2e place, Patricia Miralles (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) recueille 22% des voix. Quant à elle, France Jamet (Rassemblement National) capte 14% des voix. L'issue finale de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription dépendra de la conduite des électeurs des 6 autres communes qui la composent.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Montpellier Nathalie Oziol (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 40,37% 40,37% Annie Yague (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 18,52% 18,52% Fatima Bellaredj Divers gauche 11,94% 11,94% Flavia Mangano Rassemblement National 8,73% 8,73% Muriel Ressiguier Divers gauche 4,99% 4,99% Sophie Defretin Reconquête ! 4,19% 4,19% Mahfoud Benali Divers centre 3,55% 3,55% Anne Brissaud Divers centre 3,14% 3,14% Valérie Briot Union des Démocrates et des Indépendants 1,67% 1,67% Philippe Lechat Ecologistes 1,04% 1,04% Didier Michel Divers extrême gauche 0,47% 0,47% Kadija Zbairi Ecologistes 0,46% 0,46% Manuel Roque Divers gauche 0,35% 0,35% Frédéric Assié Divers gauche 0,31% 0,31% Flavio Dalmau Divers centre 0,25% 0,25% William Olhasque Divers 0,02% 0,02% Participation au scrutin Circonscription Montpellier Taux de participation 44,26% 44,26% Taux d'abstention 55,74% 55,74% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03% 1,03% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,47% Nombre de votants 28 951 28 951

C'est la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a encaissé le plus de voix parmi les 65416 habitants de Montpellier inscrits dans la 2ème circonscription de l'Hérault. Le taux d'abstention s'élève à 56% des habitants autorisés à se rendre aux urnes dans la commune au niveau de cette circonscription (28 951 votants). Nathalie Oziol a accumulé 40% des suffrages. Annie Yague (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Fatima Bellaredj (Divers gauche) la suivent avec 19% et 12% des votes.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Montpellier Laurence Cristol (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,68% 20,42% Julia Mignacca (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,59% 47,96% Johana Maurel Rassemblement National 17,30% 6,65% Jean Luc Bergeon Divers gauche 9,36% 8,65% Alain Berthet Les Républicains 5,57% 4,31% Nicolas Lauron Reconquête ! 5,50% 3,43% Philippe Saurel Divers gauche 4,43% 4,28% Alexis Boudaud-Anduaga Ecologistes 2,13% 2,34% Denis Carabasse Ecologistes 1,19% 1,11% Laurian Combet Divers 0,72% 0,29% Serge Gachon Divers extrême gauche 0,53% 0,56% Participation au scrutin Circonscription Montpellier Taux de participation 51,36% 48,56% Taux d'abstention 48,64% 51,44% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04% 0,95% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 0,27% Nombre de votants 47 407 5 279

Au niveau de la 3ème circonscription de l'Hérault, les 10871 habitants de Montpellier se sont prononcés pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Néanmoins, le résultat de la législative dans cette circonscription électorale peut toujours basculer si les électeurs des 30 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Montpellier. La participation s'élève à 49% des citoyens autorisés à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune pour la 3ème circonscription de l'Hérault, ce qui représente 5 279 votants. Julia Mignacca a collecté 48% des suffrages. Laurence Cristol (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Jean Luc Bergeon (Divers gauche) la suivent grâce à 20% et 9% des voix.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 8ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Montpellier Sylvain Carriere (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 29,35% 44,11% Cédric Delapierre (Ballotage) Rassemblement National 24,92% 10,36% Jean-François Audrin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,28% 22,72% Franck Sylvestre Reconquête ! 5,18% 4,66% Olivier Andrieu Divers gauche 4,46% 6,64% Nathalie Lefeuvre-Roumanos Les Républicains 3,65% 3,91% Jean-Baptiste Roger Ecologistes 2,59% 2,90% Marie-France Britto Divers droite 1,38% 0,53% Colette Viallard Droite souverainiste 1,37% 1,20% Elsa Cesari Ecologistes 1,20% 0,96% Stanislas Thiry Divers centre 1,09% 1,43% Thomas Garnier Divers extrême gauche 0,54% 0,58% Participation au scrutin Circonscription Montpellier Taux de participation 46,56% 45,12% Taux d'abstention 53,44% 54,88% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46% 1,36% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,57% Nombre de votants 43 941 9 066

La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche la première place chez les 20091 électeurs inscrits dans la 8ème circonscription de l'Hérault et habitant à Montpellier. Le taux de participation s'élève à 45% des électeurs habilités à voter au sein de la commune pour cette circonscription législative, ce qui représente 9 066 votants. Ce résultat ne concerne pour le moment que le vote de Montpellier. Les habitants de 14 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans la 8ème circonscription de l'Hérault. Dans l'agglomération, Sylvain Carriere a réuni 44% des votes. Il est suivi par Jean-François Audrin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Cédric Delapierre (Rassemblement National) qui obtiennent respectivement 23% et 10% des votes.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 9ème circonscription de l'Hérault

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Montpellier Patrick Vignal (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,37% 26,33% Nadia Belaouni (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,69% 44,44% Frédéric Bort Rassemblement National 25,24% 12,86% Maya Bouisset Reconquête ! 5,92% 4,57% Jean-François Bouscarain Les Républicains 5,69% 3,73% Brigitte Baguet Ecologistes 2,54% 3,27% Matilda Lotta Ecologistes 1,90% 1,93% Jamila Moukrim Droite souverainiste 1,44% 1,28% Valérie Garnier Ecologistes 0,72% 0,91% Maurice Chaynes Divers extrême gauche 0,48% 0,67% Participation au scrutin Circonscription Montpellier Taux de participation 45,48% 45,80% Taux d'abstention 54,52% 54,20% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49% 1,66% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,47% Nombre de votants 40 673 11 417

À Montpellier, les 24929 électeurs inscrits dans la 9ème circonscription de l'Hérault ont pris parti pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au niveau de l'agglomération, Nadia Belaouni a collecté 44% des votes. Patrick Vignal (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Frédéric Bort (Rassemblement National) reçoivent respectivement 26% et 13% des suffrages. Le résultat final de l'élection législative au niveau de la 9ème circonscription de l'Hérault résultera de la conduite des électeurs des 12 autres communes qui la composent. Le niveau de la participation parmi les habitants autorisés à fréquenter les bureaux de vote dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale s'établit à 46%.

Législatives 2022 à Montpellier : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales résidant à Montpellier (Hérault) seront invités à participer aux législatives 2022 comme tous les Français. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 40,73% des suffrages au premier tour à Montpellier. Le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 22,45% et 12,43% des votes. Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en réunissant 72,17% des suffrages face à Marine Le Pen (27,83%). Les électeurs de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de l'élection présidentielle et plébisciteront-ils la gauche rassemblée aux prochaines élections ?