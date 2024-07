Résultat des législatives 2024 à Lattes : les premiers chiffres du 2e tour

Ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Lattes, qu'en est-il de l'abstention ? 25,73% des électeurs de Lattes se sont abstenus lors du 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,01% au premier tour. Au second tour, 50,27% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Lattes ? Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 13 188 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 18,62% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 20,5% au second tour.

17:29 - Lattes et législatives : démographie, économie et choix électoraux

Comment les habitants de Lattes peuvent-ils influencer le résultat des élections législatives ? La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans l'agglomération, 14,05% des résidents sont des enfants, et 10,7% sont des personnes âgées. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (14,57%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 6 791 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,88%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,41%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (40,74%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Lattes, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat.