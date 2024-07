Résultat des législatives 2024 à Castelnau-le-Lez : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Tendances démographiques et électorales à Castelnau-le-Lez : ce qu'il faut retenir

Quelle influence les électeurs de Castelnau-le-Lez exercent-ils sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 1744 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 11,49%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (77,74%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 8 140 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 6,50% et d'une population immigrée de 9,83% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,79% à Castelnau-le-Lez, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.