Résultat des législatives 2024 à Saint-Jean-de-Védas : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Saint-Jean-de-Védas et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

A la mi-journée des législatives, Saint-Jean-de-Védas regorge de diversité et d'activités. Avec ses 25,53% de cadres pour 12 570 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 1 685 entreprises, Saint-Jean-de-Védas se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (17,22%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Avec 512 résidents étrangers, Saint-Jean-de-Védas se classe comme un exemple de multiculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, 41,7% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 577,60 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Pour conclure, Saint-Jean-de-Védas incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.