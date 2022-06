Résultat de la législative à Montrabé : 2e tour en direct

19/06/22 18:11

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Montrabé sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Montrabé. En direct 18:11 - La 2e position à Montrabé pour la coalition LFI-PS-EELV Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Montrabé, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce second round des élections législatives 2022. Son postulant a donc son importance ce dimanche. Ce score est cependant à mettre en perspective avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après la présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 19,71%, 5,72%, 3,88% et 2,81% le 10 avril. Ce qui, en cumul, délivrait un potentiel de 32,12% pour la coalition de gauche dans la commune. 15:30 - À Montrabé, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en tête Avec 33,84% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Montrabé lors du 1er tour des législatives dimanche 12 juin. Elle a coiffé au poteau les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui décrochent respectivement 26,9% et 15,2% des votes. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. 13:30 - À Montrabé, quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives 2022 ? Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 4166 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, au moment des élections législatives, 51,09% des personnes en capacité de voter à Montrabé s'étaient rendues aux urnes au round numéro deux, ce qui représentait 1590 votants sur les 3207 personnes inscrites sur les listes électorales. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 57,36% au deuxième tour contre 44,6% au deuxième tour du scrutin de 2012. 10:30 - Les élections sont lancées à Montrabé ! Bonjour et bienvenue sur cette page où vous pourrez suivre ce deuxième tour des législatives 2022 à Montrabé, jusqu'à la révélation des résultats. Sont en lice les finalistes qualifiés dimanche dernier et les électeurs ont de nouveau jusqu'à 18 heures pour se prononcer ce dimanche de deuxième tour dans les 4 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Montrabé - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Montrabé aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste Jean-Luc Lagleize Ensemble ! (Majorité présidentielle) Anne Stambach-Terrenoir Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Montrabé - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Montrabé

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Montrabé Anne Stambach-Terrenoir (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 37,25% 26,90% Jean-Luc Lagleize (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,81% 33,84% Sonia Teychene Rassemblement National 13,12% 15,20% Gilles Joviado Divers gauche 6,95% 7,27% Christine Gennaro-Saint Les Républicains 5,75% 5,19% Pauline Lorans Reconquête ! 4,34% 5,74% Nicolas Karasiak Ecologistes 1,53% 1,31% Charles Campo Droite souverainiste 1,04% 0,93% Clotilde Barthélémy Divers extrême gauche 0,79% 0,55% Catherine Cathala Ecologistes 0,77% 0,87% Laurent Bales Régionaliste 0,64% 0,82% Pierre Martin Divers 0,55% 0,66% Adeline Guibert Divers gauche 0,45% 0,71% Estelle de Tournadre Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Montrabé Taux de participation 53,44% 57,60% Taux d'abstention 46,56% 42,40% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33% 1,24% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,48% Nombre de votants 56 279 1 861

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat du premier tour de l' élection législative à Montrabé. Dans la 2ème circonscription de la Haute-Garonne, les 3231 habitants de Montrabé ont pris parti pour le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). L'abstention s'établit à 42% des citoyens autorisés à se rendre aux bureaux de vote dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative, ce qui représente 1 370 non-votants. Jean-Luc Lagleize a effectivement engrangé 34% des voix dans la commune. Anne Stambach-Terrenoir (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Sonia Teychene (Rassemblement National) décrochent respectivement 27% et 15% des suffrages. L'issue finale de la législative au niveau de la 2ème circonscription de la Haute-Garonne dépendra des choix des électeurs des 22 autres communes qui lui sont rattachées.

Législatives 2022 à Montrabé : les enjeux

Durant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 30,2% des suffrages au premier tour à Montrabé, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre du gouvernement Jospin et l'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais avaient obtenu 19,7% et 17,6% des voix. Le choix des citoyens de Montrabé était resté constant au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (65,9% des votes). Marine Le Pen avait obtenu 34,1% des voix. Les votants de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens vivant à Montrabé (Haute-Garonne) seront incités à participer à l'élection de leur député comme tous les Français. Quel candidat préféreront-ils ?