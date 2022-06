Résultat de la législative à Montsûrs : 2e tour en direct

19/06/22 18:14

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Montsûrs sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Montsûrs. En direct 18:14 - Un siège ce soir pour les Insoumis et alliés ? Avec un score de 49,39% des suffrages au 1er tour à Montsûrs, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés avait atteint un haut niveau avant cette 2ème étape des élections législatives 2022. Son candidat a donc son importance aujourd'hui. Mais ce score est toutefois à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après la présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 14,53%, 4,13%, 1,98% et 2,32% en avril. Ce sont donc 22,96% de votants en réalité que pouvait viser la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Montsûrs. 15:30 - À Montsûrs, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale en première position D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 sièges. Les études d'opinion à l'échelle nationale ont toutefois tendance à lisser des réalités complexes au niveau local, comme par exemple à Montsûrs. Avec 49,39% des suffrages, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Montsûrs le 12 juin dernier au soir du 1er round des législatives. Elle est suivie par les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National qui captent respectivement 21,22% et 16,61% des votes. 13:30 - L'abstention reste l'enjeu majeur de ces législatives à Montsûrs Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 3242 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 24,0% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 25,39% au premier tour. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Dimanche dernier, 52,17% des inscrits sur les listes électorales de Montsûrs avaient déserté les urnes. 10:30 - La 2ème manche des législatives a lieu à Montsûrs Seuls les candidats qualifiés il y a sept jours s'opposent dans l'unique circonscription de Montsûrs ce 19 juin 2022, pour le second tour de l'élection législative 2022. Un niveau de prétendants réduit. Les 2442 habitants de la ville auront jusqu'à 18 heures pour rejoindre les 6 bureaux de vote et choisir leur député pour cette seconde manche.

Résultats des législatives 2022 à Montsûrs - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Montsûrs aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Mayenne

Tête de liste Liste Guillaume Garot Nouvelle union populaire écologique et sociale Béatrice Mottier Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Montsûrs - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Montsûrs

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Mayenne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Montsûrs Guillaume Garot (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 49,62% 49,39% Béatrice Mottier (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,61% 21,22% Sandra Rocton Rassemblement National 13,31% 16,61% Alexandre Maillard Les Républicains 6,50% 5,48% Hugues Schlienger Reconquête ! 4,01% 4,43% Fabrice Romier Divers extrême gauche 1,57% 2,00% Cédric Sicot Droite souverainiste 1,38% 0,87% Siegfried Rives Droite souverainiste 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Montsûrs Taux de participation 49,48% 47,83% Taux d'abstention 50,52% 52,17% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60% 1,37% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70% 0,43% Nombre de votants 36 481 1 171

Le résultat de l'élection législative à Montsûrs est tombé. À Montsûrs, les 2448 habitants inscrits dans la 1ère circonscription de la Mayenne ont penché pour le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale. Guillaume Garot a accumulé 49% des voix à l'échelle de la ville. Il arrive devant Béatrice Mottier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Sandra Rocton (Rassemblement National) qui récupèrent 21% et 17% des suffrages. Le niveau de la participation atteint 48% des électeurs habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de la 1ère circonscription de la Mayenne (soit 1 171 votants). Ce résultat ne concerne pour l'instant que les électeurs de Montsûrs. Les électeurs de 50 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans cette circonscription.

Législatives 2022 à Montsûrs : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 35% des suffrages au premier tour à Montsûrs. Le fondateur du parti La République En Marche avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 15% des voix. Le choix des électeurs de Montsûrs était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (58% des votes). Marine Le Pen avait rassemblé 42% des suffrages. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président de la République pourra-t-il s'en remettre à cette localité pour avoir une majorité des députés de l'hémicycle ? Comme partout dans le pays, les citoyens de Montsûrs seront amenés à participer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.