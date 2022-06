Les électeurs de Morbier avaient apporté 21,77% de leurs voix au bloc LFI-PS-EELV-PC le dimanche 12 juin, pour la première étape des législatives. Ce score est tout de même à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 17,51%, 5,99%, 1,36% et 1,06% le 10 avril. Voilà qui donnait un potentiel de 25,92% pour le bloc LFI-PS-EELV-PC dans la commune.

15:30 - Quel résultat pour le second tour des élections à Morbier ?

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. De leur côté, les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 députés. Les études d'opinion à l'échelle de l'Hexagone ont tendance à masquer des réalités complexes dans les territoires, comme par exemple à Morbier. Avec 26,21% des voix, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Morbier pour le 1er tour des élections législatives dimanche 12 juin. La candidature Les Républicains récupère 25,42% des suffrages. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 21,77% des voix.