Résultat des législatives 2024 à Moirans-en-Montagne (39260) – 2e tour [PUBLIE]

Le nombre de bulletins glanés par la formation de Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024 à l'échelle locale. Alors que sur la France entière, les scores du RN se sont élevés à plus de 30% des suffrages aux élections législatives fin juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale apparaît plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà gagné 16 points sur place entre 2022 et 2024. Il n'est donc pas exclu, avec l'inconnue des reports de voix néanmoins, que le RN termine vainqueur à Moirans-en-Montagne ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

17:29 - Moirans-en-Montagne : quand les données démographiques façonnent les urnes

La composition démographique et la situation socio-économique de Moirans-en-Montagne façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,83% et une densité de population de 78 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 878 euros par an souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 600 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 16,22% et d'une population étrangère de 13,41% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, évalué à 7,9% à Moirans-en-Montagne, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.