Résultat des législatives 2024 à Saint-Claude : les premiers chiffres du 2e tour

À Saint-Claude, la participation est l'une des clés des législatives 2024. Saint-Claude a enregistré une participation de 61,92%, dimanche, au premier tour des législatives 2024. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 5 366 personnes en âge de voter dans la commune, 70,78% étaient allées voter. La participation était de 65,74% au second tour, soit 3 531 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 41,79% au premier tour. Au second tour, 41,08% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Claude ce soir ? Les habitants des communes de petite taille se déplacent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives à Saint-Claude ?

17:29 - Le poids démographique et économique de Saint-Claude aux législatives

En pleine campagne électorale législative, Saint-Claude se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 8 727 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 609 entreprises, Saint-Claude permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (56,74%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Avec 1 152 résidents étrangers, Saint-Claude se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 1952,99 euros par mois, la ville vise un avenir prospère. En résumé, Saint-Claude incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.