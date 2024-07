Résultat des législatives 2024 à Saint-Laurent-en-Grandvaux (39150) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Saint-Laurent-en-Grandvaux, quels seront les reports des voix de la gauche ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,6% pour la Nupes à l'échelle du pays en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. Au cours du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Saint-Laurent-en-Grandvaux, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 24,47% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 24,38% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,13% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,21% pour Yannick Jadot, 1,99% pour Fabien Roussel et 1,64% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Le Rassemblement national favori pour les législatives à Saint-Laurent-en-Grandvaux ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera une des clés pour cette élection législative 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Si on s'en tient à la progression du RN qui ressort des dernières législatives au niveau national, soit près de 15 points de plus pour les candidats du parti entre les deux élections, le chemin parcouru semble déjà conséquent. La part d'électeurs conquis par la formation politique à Saint-Laurent-en-Grandvaux s'élève par ailleurs à 13 points depuis 2022 jusqu'à ce mois de juin 2024. Suffisant pour acter une implantation solide du parti dans la ville, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Saint-Laurent-en-Grandvaux Reste maintenant à savoir si l'évolution des scores au second tour sera similaire ou non à celle de 2022. Au premier tour des législatives à l'époque, Saint-Laurent-en-Grandvaux, déjà couverte par la 2ème circonscription du Jura, avait également vu le binôme Les Républicains l'emporter avec 33,33%, alors que le Rassemblement national, si observé aujourd'hui, sera distancé à 14,48%. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Les Républicains (60,47% contre 39,53% pour Nouvelle union populaire écologique et sociale). Marie-Christine Dalloz remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Quel avait été le verdict du scrutin dimanche dernier à Saint-Laurent-en-Grandvaux ? A en croire les projections finales rendues publiques depuis le premier tour, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti devrait gagner entre 210 et 250 sièges au terme des législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés pourrait remporter entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité conserveraient une centaine de sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques de chaque territoire. Marie-Christine Dalloz (Les Républicains) a obtenu 43,35% des suffrages à Saint-Laurent-en-Grandvaux le 30 juin 2024, au soir du premier tour de l'élection législative. En seconde place, Thierry Mosca (Rassemblement National) captait 27,53%. De son côté, Evelyne Ternant (Front populaire) glanait 24,47% des votants. C'est aussi Marie-Christine Dalloz qui terminait en tête dans la 2ème circonscription du Jura dans son ensemble, avec cette fois 38,59%, devant Thierry Mosca avec 32,76% et Evelyne Ternant avec 24,75%.

19:21 - Quelles conclusions tirer des taux d'abstention à Saint-Laurent-en-Grandvaux ? Au cours des dernières années, les 1 863 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. À Saint-Laurent-en-Grandvaux, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 39,69%, plus bas que celui des dernières européennes. A l'occasion du précédent scrutin européen, 53,36% des personnes en âge de participer à une élection à Saint-Laurent-en-Grandvaux avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 53,43% pour les élections européennes de 2019. Au niveau national, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% le midi et 59% à 17 h pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - L'abstention demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives à Saint-Laurent-en-Grandvaux Ce 7 juillet, lors des législatives à Saint-Laurent-en-Grandvaux, qu'en est-il de la participation ? Le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 à Saint-Laurent-en-Grandvaux était de 60,31%, dimanche dernier. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 42,94% au premier tour. Au deuxième tour, 41,77% des électeurs se sont déplacés. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 71,0% dans la commune. Le taux de participation était de 69,4% au deuxième tour, c'est-à-dire 864 personnes. L'idée de vivre un moment historique de la vie politique serait notamment susceptible de faire augmenter la participation à Saint-Laurent-en-Grandvaux.

17:29 - Les enjeux locaux de Saint-Laurent-en-Grandvaux : tour d'horizon démographique Quelle influence la population de Saint-Laurent-en-Grandvaux exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,5% et une densité de population de 104 habitants par km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (30,79%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 535 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,05% et d'une population étrangère de 5,48% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Laurent-en-Grandvaux mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,61% des habitants titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.