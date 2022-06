Résultat des législatives à Morhange - Election 2022 (57340) [PUBLIE]

14/06/22 16:02

Résultat des législatives 2022 à Morhange

Le résultat des élections législatives 2022 à Morhange est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Moselle

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Morhange Fabien Di Filippo (Ballotage) Les Républicains 45,98% 32,22% Michel Rambour (Ballotage) Rassemblement National 21,22% 23,13% Emilie Crenner Ensemble ! (Majorité présidentielle) 13,44% 18,45% Hélène Girardot Nouvelle union populaire écologique et sociale 13,27% 18,98% Chloé Konarski Reconquête ! 3,13% 3,74% Eric Vilain Droite souverainiste 1,54% 1,87% Marc Baud-Berthier Divers extrême gauche 0,96% 1,20% Antonin Van Der Straeten Droite souverainiste 0,46% 0,40% Participation au scrutin Circonscription Morhange Taux de participation 46,52% 33,75% Taux d'abstention 53,48% 66,25% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43% 1,06% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37% 0,26% Nombre de votants 37 678 758

Le résultat de l' élection législative à Morhange a été rendu public par le ministère de l'Intérieur. Au sein de la 4ème circonscription de la Moselle, les citoyens de Morhange se sont tournés vers la candidature Les Républicains. L'issue définitive de la législative à l'échelle de la 4ème circonscription de la Moselle découlera du vote des électeurs des 260 autres communes qui la composent. Le niveau de l'abstention s'établit à 66% des citoyens habilités à voter au sein de la commune pour cette circonscription législative.

Législatives 2022 à Morhange : les enjeux

Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 30,7% des voix au premier tour à Morhange, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier de chez Rothschild et le président de "La France Insoumise" avaient obtenu 23,8% et 23,2% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Morhange avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui conférant 52,3% des suffrages, cédant par conséquent 47,8% des votes à Emmanuel Macron. Les administrés de cette ville se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue finale des élections législatives à Morhange (57340) ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin prochains.