Résultat de la législative à Morschwiller-le-Bas : 2e tour en direct

En direct

18:14 - Des législatives prometteuses à Morschwiller-le-Bas pour la coalition de gauche Les inscrits de Morschwiller-le-Bas avaient apporté 18,53% de leurs suffrages à la Nouvelle union populaire écologique et sociale il y a une semaine, pour le 1er tour de l'élection législative 2022. Mais ce premier résultat est cependant à évaluer au regard des suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 17,83%, 6,04%, 1,41% et 1,56% en avril. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait donc potentiellement obtenir 26,84% à Morschwiller-le-Bas pour ce premier tour des législatives.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle l'emporter à Morschwiller-le-Bas ? Au soir du premier round des législatives, le 12 juin dernier, les électeurs de Morschwiller-le-Bas ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 37,53% des bulletins de vote. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National recueillent dans l'ordre 18,53% et 18,37% des votes. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

13:30 - La participation demeure le chiffre phare de ces législatives à Morschwiller-le-Bas Les populations des communes de grandes tailles votent couramment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour le deuxième tour des législatives ? Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, 42,33% des personnes habilitées à participer à une élection à Morschwiller-le-Bas avaient pris part à l'élection au second tour, autrement dit 1172 votants s'étaient rendus dans leur bureau de vote. Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 42,64% au second tour et 55,4% en 2012, lors du deuxième tour de scrutin.