Résultat des législatives 2024 à Hochstatt (68720) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Hochstatt, qui va tirer parti des électeurs de la gauche ? Quelle part de voix ira au Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national dans les derniers sondages lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des voix affichés à l'échelle de l'Hexagone sont porteurs. La somme de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Hochstatt, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 16,04% des votes dans la localité. Un score plus important de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Une progression impressionnante de l'extrême droite à Hochstatt en 2 ans Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera un enseignement majeur pour cette élection législative 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Alors qu'au niveau national, les résultats du RN ont affiché plus de 30% des voix aux élections législatives le 30 juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà glané 18 points sur place entre 2022 et 2024. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le parti présidentielle s'en sortait bien aux législatives il y a deux ans à Hochstatt Le score de la formation menée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi une des clés à l'échelle locale pour le second tour de ces élections des députés 2024. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a peut-être la possibilité de gagner. Aux législatives il y a deux ans à Hochstatt, le RN arrivait en revanche à la deuxième place sur le podium, 17,56% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 28,47% pour Didier Lemaire (La République en Marche) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (63,81%). Didier Lemaire remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Quel résultat pour le RN aux élections législatives à Hochstatt ? Dimanche 30 juin 2024, les habitants de Hochstatt ont placé en tête Christian Zimmermann (Rassemblement National), qui a engrangé 35,77% des suffrages. En deuxième position, Didier Lemaire (Ensemble pour la République) glanait 31,4%. Ensuite, Bénédicte Viroulet (Union de la gauche) glanait 16,04% des électeurs. C'est aussi Christian Zimmermann qui arrivait en pôle position sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 38,86%, devant Didier Lemaire avec 24,93% et Thomas Zeller avec 13,41%.

19:21 - Législatives 2024 à Hochstatt : une participation inattendue ? L'observation des résultats des élections passées est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Dimanche dernier, 29,21% des électeurs de Hochstatt n'ont pas fait leur devoir électoral au 1er round des législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, sur les 1 724 inscrits sur les listes électorales à Hochstatt, 43,33% étaient effectivement restés chez eux. Le taux d'abstention était de 46,53% lors du scrutin de 2019. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - Le chiffre clé de ces législatives 2024 à Hochstatt reste la participation Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors du second tour des législatives à Hochstatt ? Dans la commune, 29,21% des électeurs se sont abstenus dimanche dernier lors du 1er tour des législatives 2024. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 720 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 19,93% étaient restés chez eux, contre une abstention de 21,45% au premier tour. En proportion, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,58% au premier tour et 54,69% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Hochstatt ? La question des retraites et l'insécurité sont notamment susceptibles d'avoir un impact sur la stratégie de vote des habitants de Hochstatt (68720).

17:29 - Hochstatt : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la seconde manche des législatives à Hochstatt comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 2 177 habitants répartis dans 973 logements, cette ville présente une densité de 245 hab/km². L'existence de 118 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (86,13%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,54% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 42 557 euros par an, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les obstacles. Pour conclure, à Hochstatt, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.