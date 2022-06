Résultat de la législative à Mouans-Sartoux : en direct

17:11 - Que disent les sondages des législatives 2022 pour Mouans-Sartoux ?

La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point ce vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), devant un Rassemblement national troisième, à près de 20%. Ces dynamiques des dernières semaines s'appliqueront sans doute à Mouans-Sartoux au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. Or l'élection présidentielle d'avril, à Mouans-Sartoux cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 29,62% des suffrages. En seconde position, se trouvait Marine Le Pen à 21,15%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,43% et Éric Zemmour à 10,64%.