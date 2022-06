Résultat des législatives à Murviel-lès-Montpellier - 2e tour élection 2022 (34570) [DEFINITIF]

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés. Les études d'opinion à l'échelle du pays dissimulent parfois des réalités complexes dans les territoires, comme par exemple à Murviel-lès-Montpellier. Dimanche 12 juin à l'occasion du premier tour des élections législatives, les électeurs de Murviel-lès-Montpellier ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a engrangé 36,98% des bulletins de vote. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 25,79% des votes. La candidature Rassemblement National obtient 18,04% des suffrages.

Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 31% des voix au premier tour à Murviel-lès-Montpellier, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande et la fille du fondateur du Front National avaient obtenu 24% et 20% des votes. Avec l'élimination de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en rassemblant 59% des suffrages face à Marine Le Pen (41%). Les habitants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de l'élection présidentielle et glisseront-ils un bulletin dans l'urne en faveur de la coalition de partis politiques de gauche aux prochaines élections ? Quel postulant à l'Assemblée nationale les habitants de Murviel-lès-Montpellier fixeront-ils en tête des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?