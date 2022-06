Résultat de la législative à Murviel-lès-Montpellier : en direct

12/06/22 17:15

Au fil des élections antérieures, les 1 903 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Lors des élections législatives de 2017, 55,75% des personnes aptes à participer à une élection à Murviel-lès-Montpellier avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 46,69% au deuxième tour. Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne à l'instar des élections législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012.

À Murviel-lès-Montpellier, la participation constituera l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022. La peur d'un retour de la pandémie de covid-19 et son impact en matière sanitaire et économique pourraient en effet impacter les choix que feront les citoyens de Murviel-lès-Montpellier (34570). Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 77,38% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une participation de 84,78% au premier tour, c'est-à-dire 1 270 personnes. En comparaison, au niveau national, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 31% des voix au premier tour à Murviel-lès-Montpellier, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande et la fille du fondateur du Front National avaient obtenu 24% et 20% des votes. Avec l'élimination de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en rassemblant 59% des suffrages face à Marine Le Pen (41%). Les habitants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de l'élection présidentielle et glisseront-ils un bulletin dans l'urne en faveur de la coalition de partis politiques de gauche aux prochaines élections ? Quel postulant à l'Assemblée nationale les habitants de Murviel-lès-Montpellier fixeront-ils en tête des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?