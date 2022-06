En direct

18:43 - Quel résultat à Nanterre pour les Insoumis et leurs alliés ? Avec un score de 47,04% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était déroulée seulement à Nanterre. Et c'est encore sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,43% et 1,22% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un potentiel de 52,69% pour la Nupes dans la commune.

16:30 - À Nanterre, des sondages aussi valables ? Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 petit point avant la trêve, devant un Rassemblement national troisième, à près de 20%. Ces dynamiques des ultimes semaines auront probablement un écho sur les législatives à Nanterre au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. A l'issue du dernier vote de, à Nanterre, Jean-Luc Mélenchon terminait en pôle position au premier tour de l'élection avec 47,04% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,36%. Suivaient Marine Le Pen à 9,38% et Yannick Jadot, quatrième avec 4,43%.

14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Nanterre ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Nanterre ? La baisse du pouvoir d'achat serait notamment capable de détourner l'attention des citoyens de Nanterre (92000) de leur devoir civique. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 36,11% des votants de la ville, contre une abstention de 26,63% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À Nanterre, le score de l'abstention lors des législatives sera un élément important Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des consultations politiques passées. Il y a 5 ans, lors des élections législatives, 65,52% des personnes en âge de participer à une élection à Nanterre avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 55,52% au second round. Les élections législatives mobilisent toujours moins que le scrutin présidentiel. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012.