En direct

19:01 - Quel candidat vont désigner les supporters de gauche à Nègrepelisse ? Une des clés de ces législatives 2022, en France comme à Nègrepelisse, sera le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. Le député de Marseille avait obtenu 17,6% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Mais il faut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,23% et 3% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un total probable de 23,83% pour le bloc de gauche.

16:30 - Les sondages, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Nègrepelisse ? A l'issue du dernier rendez-vous présidentiel, à Nègrepelisse, Marine Le Pen obtenait la première position avec 34,42% des voix, devant Emmanuel Macron à 19,43%, puis Jean-Luc Mélenchon, en troisième position avec 17,6% et Éric Zemmour à 6,88%. En revanche à l’échelle nationale, Emmanuel Macron terminait cette première étape avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières heures chambouleront probablement la situation et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Et pour rappel, la coalition LFI-PS-EELV a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France). Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%.

14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats des législatives 2022 à Nègrepelisse À Nègrepelisse, l'un des facteurs déterminants du scrutin législatif 2022 sera incontestablement le niveau de participation. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des familles pourrait potentiellement inciter les électeurs de Nègrepelisse (82800) à se désintéresser de l'élection. Au second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 23,58% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 21,86% au premier tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Les chiffres de la participation à l'occasion des législatives 2022, un élément important à Nègrepelisse ? L'analyse des résultats des scrutins antérieurs permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Lors des élections législatives de 2017, parmi les 3 912 personnes en âge de voter à Nègrepelisse, 58,79% avaient déserté les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 49,46% pour le deuxième round. Les élections législatives mobilisant généralement moins que le scrutin présidentiel, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures.