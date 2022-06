Résultat de la législative à Neuf-Brisach : 2e tour en direct

La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" partait avec un potentiel théorique de 22,98% à Neuf-Brisach avant le premier tour des législatives. Soit le total des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés a enregistré 13,6% des votes au 1er tour de la législative il y a sept jours à Neuf-Brisach. Ce qui avait privé la Nupes du podium.

15:30 - Quel résultat pour le second tour des élections à Neuf-Brisach ?

Grâce à 28,66% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Neuf-Brisach à l'occasion du 1er round des législatives dimanche 12 juin. Les candidats Rassemblement National et Les Républicains ramassent 24,48% et 19,87% des suffrages. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 députés.