Résultat des législatives 2024 à Andolsheim (68280) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Andolsheim, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? Quelle part des électeurs français optera pour le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné de plus en plus plus proche du RN par les sondeurs juste avant ce second tour ? Les 28% des suffrages affichés à l'échelle nationale sont un premier indice. Le Nouveau Front populaire était absent aux législatives à Andolsheim. Le ticket Rassemblement National était en pôle position au premier tour, avec 37,7 % des voix. La gauche n'était pas mieux lotie aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Brigitte Klinkert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui l'emportait au second tour.

20:58 - 25 points arrachés en 2 ans par le RN à Andolsheim Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera un enseignement majeur localement pour ces élections des députés. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 25 points à Andolsheim entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Avec une projection simple, on peut imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final pour Ensemble aux législatives à Andolsheim ? Le score en faveur du RN sera ainsi une des clés à l'échelle locale pour ce second tour des élections. Défait en 2022 dans la ville, le Rassemblement national a cette fois des chances de gagner ce scrutin localement. Le RN n'a pas convaincu en revanche dans la commune d'Andolsheim à l'époque, lors des élections du Parlement, avec 12,64% au premier tour, contre 42,37% pour Brigitte Klinkert (LREM). Andolsheim optera d'ailleurs encore pour Brigitte Klinkert au second tour, finalement à la première place localement avec 54,30%, devant l'adversaire Les Républicains à 45,70%.

20:05 - Laurent Gnaedig (Rassemblement National) déjà en avance avec 37,7% à Andolsheim aux législatives Laurent Gnaedig (Rassemblement National) a rassemblé 37,7% des votes à Andolsheim le 30 juin, pour le 1er round de l'élection législative. Brigitte Klinkert (Ensemble pour la République) et Yves Hemedinger (Les Républicains) suivaient en récupérant respectivement 36,49% et 11,14% des votants à l'échelle de la ville. Laurent Gnaedig était aussi en tête dans la 1ère circonscription du Haut-Rhin dans son ensemble, avec cette fois 34,24%, devant Brigitte Klinkert avec 30,4% et Aïcha Fritsch avec 17,75%.

19:21 - Participation à Andolsheim : un sursaut par rapport au scrutin européen Comment votent généralement les électeurs de cette ville ? Le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Andolsheim a été de 27,4%, moins élevé de 15 points que celui des dernières européennes. Durant le précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'élevait en effet à 42,16% au niveau d'Andolsheim (68). L'abstention était de 46,45% il y a cinq ans. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, l'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation sont attendus à Andolsheim À Andolsheim, l'une des clés des législatives est l'étendue de l'abstention. Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Andolsheim s'élevait à 27,4%. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 22,34% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 22,08% au second tour. En comparaison, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,67% au premier tour et 56,52% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Andolsheim ? Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics sont notamment susceptibles de renforcer l'engagement civique des habitants d'Andolsheim (68280).

17:29 - Andolsheim : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la 2e étape des élections législatives à Andolsheim comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 953 logements pour 2 195 habitants, la densité de la commune est de 187 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 125 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 184 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (6,93%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 46,04% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,89%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 41 632 euros par an, jouissant d'une certaine prospérité. Ainsi, Andolsheim incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.