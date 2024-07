Résultat des législatives 2024 à Houssen (68125) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Houssen, qui va tirer parti des électeurs de la gauche ? Quelle part des électeurs français optera pour le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé de plus en plus plus proche du RN par les sondeurs juste avant ce second tour ? Les 28% des votes glanés au niveau national sont porteurs. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Houssen, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 10,16% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 10,57% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - L'évolution foudroyante du Rassemblement national à Houssen Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera le principal enseignement pour cette élection des députés à l'échelle locale. Ce sont déjà 22 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau de la commune entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une énorme avancée. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur à Houssen ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat de la majorité synonyme de sauvetage au second tour Le nombre de bulletins glanés par le RN sera en conséquence très observé au niveau local pour le second tour de ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Contrairement à l'expérience de 2022, le parti lepéniste a cette fois une possibilité nette de conquérir la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Aux législatives il y a deux ans à Houssen, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 21,51% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 40,38% pour Brigitte Klinkert (LREM) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM avec 56,80%. Brigitte Klinkert s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant ce dimanche Avec 43,66% des suffrages, Laurent Gnaedig (Rassemblement National) a pris les devants à Houssen, le 30 juin dernier au soir du 1er tour de l'élection législative. En 2e place, Brigitte Klinkert (Ensemble !) recueillait 32,66%. A la troisième position, Aïcha Fritsch (Nouveau Front populaire) obtenait 10,16% des votants. Laurent Gnaedig était aussi en tête dans la 1ère circonscription du Haut-Rhin dans son ensemble, avec cette fois 34,24%, devant Brigitte Klinkert avec 30,4% et Aïcha Fritsch avec 17,75%.

19:21 - Que dire de l'abstention par rapport au scrutin européen à Houssen ? L'analyse des dernières consultations politiques permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. À Houssen, le pourcentage de participation lors du premier round des législatives 2024 est monté à 67,45%, plus élevé que celui des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, 1 804 personnes en capacité de participer à une élection à Houssen avaient en effet pris part au scrutin (soit 54,49%). Le taux de participation était de 54,79% lors du scrutin européen de 2019. En proportion, à l'échelle du pays, la participation aux européennes 2024 s'élevait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - La participation est attendue tout autant que les résultats des législatives 2024 à Houssen Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors du second tour des élections législatives à Houssen ? Houssen a enregistré une participation de 67,45%, dimanche, au premier tour des législatives 2024. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 80,71% des électeurs habilités dans la ville s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 81,65% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 437 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,63% au premier tour et 38,12% au second tour. Les études indiquent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives à Houssen ?

17:29 - Analyse démographique des législatives à Houssen Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la deuxième étape des élections législatives à Houssen comme dans toute la France. Dotée de 1 035 logements pour 2 394 habitants, la densité de la ville est de 310 hab par km². L'existence de 152 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 37% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 5,32% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 39,35% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 38,73% des familles sont des couples sans enfant. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Houssen contribue à édifier l'avenir de l'Hexagone.