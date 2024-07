Résultat des législatives 2024 à Colmar : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Le poids démographique et économique de Colmar aux élections législatives

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Colmar émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 67 730 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 5 745 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 18 004 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 16,16% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 24,52% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. La population étrangère de 7 732 personnes favorise une ouverture culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2246,62 euros par mois, la commune dévoile un taux de chômage de 15,83%, révélant une situation économique instable. Finalement, Colmar incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.