Résultat de la législative à Neuilly-Plaisance : en direct

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Neuilly-Plaisance sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:18 - À Neuilly-Plaisance, des sondages aussi révélateurs ? Emmanuel Macron avait atteint la première position à la dernière présidentielle à Neuilly-Plaisance avec 30,91% des votes exprimés, au premier round. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 28,08%, devançant Marine Le Pen à 13,87% et Éric Zemmour à 7,81%. Les tendances nationales des dernières heures boulverseront peut-être la situation lors des législatives à Neuilly-Plaisance au 1er tour. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national troisième, à près de 20%. 14:30 - Le chiffre phare de ces législatives à Neuilly-Plaisance demeure la participation L'un des critères essentiels de ce scrutin législatif 2022 sera incontestablement le niveau d'abstention à Neuilly-Plaisance. La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle pourraient entre autres de faire baisser la participation à Neuilly-Plaisance. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 29,21% dans la ville. Le taux d'abstention était de 24,27% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017. 11:30 - Les chiffres de l'abstention aux élections législatives 2022, un élément fort à Neuilly-Plaisance ? Plus de la moitié des votants ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. Au fil des dernières années, les 21 043 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, lors des élections législatives, 57,84% des inscrits sur les listes électorales de Neuilly-Plaisance avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 51,28% pour le deuxième round. 09:30 - Neuilly-Plaisance fait l'objet d'un arrêté pour voter jusqu'à 20 heures Si vous manquez encore de certitudes sur les 14 candidats au premier tour dans la seule circonscription de Neuilly-Plaisance, prenez le temps de réfléchir. Les bureaux de vote seront fermés à 20 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole. La préfecture a en effet établi un arrêté pour offrir l'opportunité aux 12648 inscrits de se prononcer 2 heures plus tard dans la commune.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Neuilly-Plaisance comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Seine-Saint-Denis

Tête de liste Liste Denis Cretin-Gielly Rassemblement National Joseph Zrihen Divers Patrice Anato Ensemble ! (Majorité présidentielle) Thomas Portes Nouvelle union populaire écologique et sociale Harald Poillot Les Républicains Louise Ben Mami Ecologistes Maëlle Massandjie Toure Divers Fathia Chelki Divers Maëlle Gaucherand Divers extrême gauche Albert Melka Divers gauche Nathalie Amouroux Ecologistes Geneviève Enaud Divers extrême gauche Myriam Bordreuil Reconquête ! Sandrine Campana Droite souverainiste

Législatives 2022 à Neuilly-Plaisance : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Neuilly-Plaisance (93360) ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin 2022. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président fraîchement réélu pourra-t-il s'en remettre à cette agglomération pour acquérir une majorité à l'hémicycle ? Lors de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 31% des suffrages au premier tour à Neuilly-Plaisance, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ex-parlementaire européen et la candidate d'extrême-droite avaient obtenu 28% et 14% des voix. Le choix des administrés de Neuilly-Plaisance était resté constant au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (72% des voix), abandonnant donc 28% des suffrages à Marine Le Pen.