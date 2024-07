Résultat des législatives 2024 à Rosny-sous-Bois : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors des législatives à Rosny-sous-Bois ? Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Rosny-sous-Bois s'élevait à 39,41%. Lors du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 31,08% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 38,06% au second tour. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 59,97% au premier tour. Au second tour, 60,14% des électeurs ne se sont pas déplacés. Les campagnes pour contrer le RN pourraient entre autres nuancer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Rosny-sous-Bois (93110).

17:29 - Le poids démographique et économique de Rosny-sous-Bois aux élections législatives

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Rosny-sous-Bois révèlent des tendances évidentes susceptibles d'impacter le résultat des législatives. Avec une densité de population de 7568 habitants par km² et un taux de chômage de 14,03%, les enjeux liés au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Un salaire moyen mensuel net de 2476,66 euros par mois souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 9 563 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 18,72% et d'une population immigrée de 23,67% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Rosny-sous-Bois mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 31,84% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.