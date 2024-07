Résultat des législatives 2024 à Villemomble : les premiers chiffres du 2e tour

À Villemomble, l'un des critères décisifs du scrutin législatif 2024 est immanquablement le niveau d'abstention. Le taux d'abstention à Villemomble pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 30,17%. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,91% au premier tour. Au second tour, 52,48% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 22,79% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 28,71% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les inquiétudes engendrées par la situation géopolitique actuelle, seraient de nature à pousser les citoyens de Villemomble à ne pas rester chez eux.

17:29 - Élections à Villemomble : l'impact des caractéristiques démographiques

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Villemomble se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 30 332 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 2 574 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (69,77%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. La population étrangère de 5 052 personnes apporte une ouverture culturelle précieuse. Malgré un taux de chômage de 10,71%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 30 895 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. À Villemomble, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir commun et florissant.