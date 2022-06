Résultat de la législative à Neuville-en-Ferrain : en direct

17:17 - À Neuville-en-Ferrain, des sondages aussi pertinents ?

A l'issue du premier tour de la dernière élection à l'Elysée, à Neuville-en-Ferrain, Emmanuel Macron se hissait à la première position avec 34,2% des voix, devant Marine Le Pen à 27,48%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, en troisième position avec 14,48% et Éric Zemmour à 7,59%. Par contre au niveau national, Emmanuel Macron terminait ce premier round avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les mouvements nationaux des derniers jours viendront certainement bouleverser ce décor et donc le résultat des législatives dans la commune dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Il faut se rappeler que la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé la majorité dans les intentions de vote ce vendredi soir. Pendant ce temps, le RN est passé au-dessus des 19%.