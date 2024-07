Résultat des législatives 2024 à Halluin : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors du deuxième tour des élections législatives à Halluin ? Le pourcentage de votants à Halluin pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 60,45%, dimanche dernier. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 représentait 38,66% au premier tour et 36,92% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Halluin ce soir ? Au premier tour de la présidentielle, parmi les 14 979 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 68,86% avaient pris part au scrutin. La participation était de 67,91% au second tour, ce qui représentait 10 179 personnes. La crise de confiance dans les partis politiques est par exemple capable de modifier la stratégie de vote des habitants d'Halluin.

17:29 - Élections à Halluin : l'impact des caractéristiques démographiques

En pleine campagne électorale législative, Halluin est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 20 829 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 038 entreprises, Halluin est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (81,14%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Avec 1 371 résidents étrangers, Halluin se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2256,08 € par mois, la commune ambitionne un avenir prospère. À Halluin, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.