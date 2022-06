Résultat de la législative à Nogent-sur-Vernisson : 2e tour en direct

Dans les 2 bureaux de vote de Nogent-sur-Vernisson, les voix qui avaient choisi la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la législative seront probablement décisives ce dimanche pour le second tour du scrutin. Le candidat insoumis avait atteint 18,86% des suffrages lors de cette première manche. Ce premier résultat est néanmoins à évaluer au regard des suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 14,24%, 3,34%, 1,87% et 2,93% il y a deux mois. La Nupes pouvait donc potentiellement obtenir 22,38% à Nogent-sur-Vernisson pour ces élections légilsatives.

15:30 - Quelle issue pour le deuxième tour des élections à Nogent-sur-Vernisson ?

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les chiffres à l'échelle nationale dissimulent cependant des réalités complexes dans les territoires, comme par exemple à Nogent-sur-Vernisson. La candidature Divers droite a accumulé 32,23% des suffrages dimanche 12 juin lors du premier tour des élections législatives. Elle est arrivée devant les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui décrochent dans l'ordre 22,63% et 18,86% des suffrages.