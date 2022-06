En direct

18:45 - Quel résultat à Noisy-le-Grand pour la coalition LFI-PS-EELV ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était déroulée seulement à Noisy-le-Grand. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,72% et 1,44% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 6,16% à gauche de l'échiquier, et donc 42,16 en comptant les voix de Mélenchon.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Noisy-le-Grand ? Le chef de l'Etat avait obtenu 28,81% des voix à Noisy-le-Grand, à la dernière élection contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen cumulait 12,62% des suffrages contre 23,15% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 36,0% (contre 22%). Les mouvements nationaux des ultimes semaines boulverseront certainement ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la cité ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Il faut se rappeler que l'alliance LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité dans les sondages avant la fin de campagne. Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - À Noisy-le-Grand, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Noisy-le-Grand ? La guerre entre la Russie et l'Ukraine et ses conséquences sur l'économie mondiale seraient susceptibles de relativiser l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Noisy-le-Grand (93160). Pour le second tour de la dernière présidentielle, 69,05% des personnes en capacité de participer à une élection dans l'agglomération s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 75,54% au premier tour, ce qui représentait 28 933 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - À Noisy-le-Grand quels étaient les chiffres de la participation à Noisy-le-Grand en 2017 ? Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette agglomération, il faut observer les résultats des scrutins antérieurs. Durant les précédentes législatives, 36 893 personnes en capacité de voter à Noisy-le-Grand s'étaient rendues aux urnes au premier tour (soit 42,53%), contre une participation de 37,56% au deuxième round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures.