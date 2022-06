Résultat de la législative à Nouaillé-Maupertuis : 2e tour en direct

19/06/22 18:07

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Nouaillé-Maupertuis sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Nouaillé-Maupertuis. En direct 18:07 - Des législatives prometteuses à Nouaillé-Maupertuis pour la coalition de LFI La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés partait avec un potentiel de voix de 36,98% à Nouaillé-Maupertuis avant le premier tour des législatives. L'équivalent du cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Les votants de Nouaillé-Maupertuis ont pourtant offert 35,47% de leurs votes aux Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés, pour la première manche des législatives 2022. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de monter sur la deuxième marche. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) bien placée pour le 1er tour A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les sondages à l'échelle nationale cachent toutefois des réalités locales délicates, comme par exemple à Nouaillé-Maupertuis. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a obtenu 40,06% des votes à l'occasion du premier tour de la législative dimanche 12 juin 2022. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 35,47% des votes. Quant à elle, la candidature Rassemblement National capte 11,22% des voix. 13:30 - À Nouaillé-Maupertuis, la participation va-t-elle encore baisser au 2ème tour des législatives ? Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'instar des législatives de 2017 ? Le week-end dernier, 56,08% des électeurs inscrits à Nouaillé-Maupertuis avaient pris part au scrutin. L'analyse des résultats des dernières consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,81% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 81,33% au premier tour, ce qui représentait 1960 personnes. 10:30 - La 2e manche des élections législatives 2022 a lieu à Nouaillé-Maupertuis C'est donc reparti pour ces élections législatives 2022 à Nouaillé-Maupertuis, avec la seconde étape en cours depuis ce matin. Il reste encore plusieurs heures pour se prononcer sur les finalistes restant pour devenir député. Les 2410 électeurs de Nouaillé-Maupertuis ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur député. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour se rendre aux urnes.

Résultats des législatives 2022 à Nouaillé-Maupertuis - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Nouaillé-Maupertuis aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Vienne

Tête de liste Liste Valérie Soumaille Nouvelle union populaire écologique et sociale Sacha Houlié Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Nouaillé-Maupertuis - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Nouaillé-Maupertuis

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de la Vienne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Nouaillé-Maupertuis Sacha Houlié (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 36,83% 40,06% Valérie Soumaille (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 34,39% 35,47% Céline Philippe Rassemblement National 13,48% 11,22% Frédéric Bouchareb Parti radical de gauche 4,49% 5,05% Marie Dolores Prost Reconquête ! 4,22% 3,16% Aurélien Dessaux Divers extrême droite 2,83% 1,96% Roselyne Du Chambon Droite souverainiste 1,28% 0,90% Agnes Chauvin Divers extrême gauche 1,17% 1,13% Carridy Mayenga Ecologistes 1,16% 1,05% Soifidine Ousseni Divers 0,14% 0,00% Maryse Ferreira Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Nouaillé-Maupertuis Taux de participation 54,01% 56,08% Taux d'abstention 45,99% 43,92% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,82% 1,98% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69% 0,44% Nombre de votants 42 931 1 361

Le résultat de l'élection législative à Nouaillé-Maupertuis a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. Dans la 2ème circonscription de la Vienne, les 2427 électeurs de Nouaillé-Maupertuis se sont prononcés pour le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs de Nouaillé-Maupertuis. Les citoyens de 34 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription. Sacha Houlié a engrangé 40% des suffrages dans la commune. Il est suivi par Valérie Soumaille (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Céline Philippe (Rassemblement National) qui captent respectivement 35% et 11% des votes. Le niveau de la participation représente 56% des citoyens autorisés à voter dans la commune à l'échelle de la 2ème circonscription de la Vienne (1 066 non-votants).

Législatives 2022 à Nouaillé-Maupertuis : les enjeux