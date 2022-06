Résultat de la législative à Nouaillé-Maupertuis : en direct

19:24 - Quel résultat à Nouaillé-Maupertuis pour le bloc LFI-PS-EELV ?

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin n'avait eu lieu qu'à Nouaillé-Maupertuis. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,58% et 3,13% au 1er tour de la présidentielle. Soit une réserve de voix de 8,71% à gauche de l'échiquier, et donc 34,11 en comptant le score de Mélenchon.