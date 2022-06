Résultat de la législative à Nouzonville : en direct

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Nouzonville sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:15 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Nouzonville ? Lors de la dernière échéance, à Nouzonville, Marine Le Pen grimpait à meilleure place au premier round de l'élection présidentielle avec 39,51% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 24,29%. Arrivaient ensuite Emmanuel Macron avec 16,0% et Éric Zemmour, quatrième à 5,27%. Un résultat à comparer avec ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron devant à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des ultimes semaines infléchiront peut-être ces équilibres lors des législatives dans la commune. Et pour rappel, le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national très proche, proche des 20%. 14:30 - Que sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives 2022 à Nouzonville ? À Nouzonville, l'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif 2022 sera indiscutablement le niveau d'abstention. Le conflit armé ukrainien est notamment capable de détourner l'attention des citoyens de Nouzonville du vote. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 64,71% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 65,88% au premier tour, ce qui représentait 2 755 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Quel était le taux de la participation à Nouzonville en 2017 ? L'analyse des résultats des scrutins précédents permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Lors des législatives de 2017, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 62,04% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Nouzonville. L'abstention était de 58,96% au deuxième round. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Nouzonville ? Au cas où vous avez encore des doutes concernant les 9 impétrants au 1er tour dans la seule circonscription de Nouzonville, restez calme. Les bureaux de vote fermeront à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultat des élections législatives 2022 à Nouzonville

Les élections législatives 2022 auront lieu à Nouzonville comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription des Ardennes

Tête de liste Liste Nadège Jacquemart Reconquête ! Polina Beddelem Ensemble ! (Majorité présidentielle) Gilles Loyez Nouvelle union populaire écologique et sociale Christelle Gallet Ecologistes Mink Takawé Divers extrême gauche Patrick Benyoucef Divers extrême gauche Christelle Bellay Droite souverainiste Baptiste Philippo Rassemblement National Pierre Cordier Les Républicains

Législatives 2022 à Nouzonville : les enjeux

Lors de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 39,5% des voix au premier tour à Nouzonville. La finaliste défaite de l'élection présidentielle de 2022 avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 24,3% et 16,0% des voix. Le choix des votants de Nouzonville était resté constant au second tour au profit de Marine Le Pen (63,6% des votes). Emmanuel Macron avait récupéré 36,4% des voix. Les votants de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales habitant à Nouzonville seront invités à participer aux législatives 2022 comme tous les Français.