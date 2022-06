18:43 - Le bloc Insoumis et alliés 2e pour ces législatives à Noyarey

Avec un score de 25,47% des suffrages au 1er tour à Noyarey, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés avait marqué des points avant cette seconde manche des élections législatives. Cet électorat a donc une certaine envergure ce dimanche 19 juin. Mais ce premier résultat est néanmoins à comparer avec les voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 18,18%, 5,44%, 2,38% et 1,71% il y a deux mois. Ce sont donc 27,71% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Noyarey.