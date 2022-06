Résultat des législatives à Ogy-Montoy-Flanville - Election 2022 (57530) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Ogy-Montoy-Flanville

Le résultat des élections législatives 2022 à Ogy-Montoy-Flanville est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Moselle

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Moselle

Le résultat de la législative à Ogy-Montoy-Flanville est dorénavant connu. Le représentant Divers gauche arrive en première position chez les 1502 électeurs inscrits dans la 3ème circonscription de la Moselle et habitant à Ogy-Montoy-Flanville. A l'échelle de la localité, Eric Gulino a raflé 24% des voix. Il coiffe au poteau Françoise Grolet (Rassemblement National) et Marie-Jo Zimmermann (Divers centre) qui récupèrent dans l'ordre 19% et 17% des voix. Ce résultat ne concerne présentement que le vote d'Ogy-Montoy-Flanville. Les habitants de 57 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. Le taux de participation s'établit à 45% des habitants inscrits sur les listes électorales dans la commune pour la 3ème circonscription de la Moselle (soit 682 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ogy-Montoy-Flanville Charlotte Leduc Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,27% 13,56% Françoise Grolet Rassemblement National 18,37% 18,63% Richard Lioger Ensemble ! (Majorité présidentielle) 14,87% 10,73% Marie-Jo Zimmermann Divers centre 13,47% 17,29% Nathalie Colin-Oesterlé Divers droite 10,53% 6,71% Eric Gulino Divers gauche 5,18% 23,55% Anne-Catherine Leucart Divers centre 4,93% 3,13% Christian Bemer Reconquête ! 4,08% 2,83% Roxane Jurion Ecologistes 1,67% 1,34% Marlène Wagner Droite souverainiste 1,18% 1,34% Etienne Hodara Divers extrême gauche 0,63% 0,15% Marie Jeanne Becht Divers extrême gauche 0,34% 0,45% Bernard Carrara Divers 0,27% 0,00% Gaël Diaferia Divers extrême gauche 0,20% 0,30% Participation au scrutin Circonscription Ogy-Montoy-Flanville Taux de participation 45,20% 45,41% Taux d'abstention 54,80% 54,59% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29% 1,47% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,15% Nombre de votants 34 291 682

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Ogy-Montoy-Flanville sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:10 - Pour la Nupes, les 14,02% de Mélenchon à Ogy-Montoy-Flanville convoités Les habitants d'Ogy-Montoy-Flanville avaient donné 14,02% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon, pour le premier round de la dernière présidentielle 2022. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,31% et 0,99% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel théorique de 19,32% à Ogy-Montoy-Flanville pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Ogy-Montoy-Flanville ? Au premier tour de la dernière élection à la présidence de la République, à Ogy-Montoy-Flanville, Emmanuel Macron avait terminé en première position avec 35,22% des voix, devant Marine Le Pen à 26,86%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, troisième à 14,02% et Éric Zemmour à 6,65%. Mais au niveau national, Emmanuel Macron se sortait de ce premier round avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indications nationales des dernières semaines infléchiront probablement cette donne et donc le résultat des législatives dans la ville ce dimanche. Or la majorité LREM-Ensemble a chuté tout près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, a courru après les 20%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Ogy-Montoy-Flanville Le niveau d'abstention constituera incontestablement l'un des critères clés de ce scrutin législatif 2022 à Ogy-Montoy-Flanville. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 78,39% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux de participation de 76,39% au premier tour, soit 1 142 personnes. La situation géopolitique actuelle serait de nature à priver les isoloirs de leurs citoyens à Ogy-Montoy-Flanville (57530). 11:30 - Quel était le taux de l'abstention à Ogy-Montoy-Flanville en 2017 ? Au fil des dernières années, les 1 772 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des élections législatives, sur les 1 453 personnes en âge de voter à Ogy-Montoy-Flanville, 47,97% s'étaient rendues aux urnes au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 43,84% pour le tour deux. Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des législatives de 2017 ? Au niveau national, la participation était déjà examinée au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Les votants d'Ogy-Montoy-Flanville ont jusqu'à 18 heures pour voter 14 candidats sont sur la ligne de départ dans la seule circonscription d'Ogy-Montoy-Flanville ce dimanche, pour le premier tour des élections législatives 2022. Un nombre de prétendants assez haut comparé à celui des autres circonscriptions (10 candidatures en moyenne). Et les 1495 citoyens de la ville auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans les 2 bureaux de vote et choisir un favori pour ce premier round.

Législatives 2022 à Ogy-Montoy-Flanville : les enjeux

Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 35,22% des suffrages au premier tour à Ogy-Montoy-Flanville, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et l'ancien 3e homme lors de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 26,86% et 14,02% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle d'Ogy-Montoy-Flanville grâce à 59,82% des votes. Marine Le Pen avait récupéré 40,18% des suffrages. Le président récemment réélu sera-t-il à même de remporter une majorité de l'Assemblée nationale au vu des voix qu'il a obtenues dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Quel sera le résultat des législatives à Ogy-Montoy-Flanville (57) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022.