Résultat de la législative à Oissel : en direct

12/06/22 17:16

Comment votent traditionnellement les électeurs de cette commune ? Cinq ans auparavant, pendant les législatives, 47,79% des personnes aptes à participer à une élection à Oissel s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour. Le taux de participation était de 42,4% au deuxième round. Les élections législatives mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012.

L'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif à Oissel. La crainte d'un retour de l'épidémie de covid pourrait entre autres détourner l'attention des électeurs d'Oissel (76350) du vote. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, 69,25% des électeurs dans l'agglomération avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 72,5% au premier tour, c'est-à-dire 5 345 personnes. En comparaison, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs domiciliés à Oissel ( Seine-Maritime ) seront amenés à participer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Quel candidat favoriseront-ils ? Durant l'élection présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 29,82% des voix au premier tour à Oissel, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'ancienne députée européenne et le chef de l'Etat de nouveau en exercice avaient obtenu 26,72% et 19,89% des votes. Les résultats nationaux avaient cependant forcé les habitants d'Oissel à jeter leur dévolu sur un nouveau porte-drapeau pour le second tour. Emmanuel Macron était finalement ressorti en tête du second tour en captant 52,74% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 47,26% des suffrages. La nouvelle coalition de partis de gauche recevra-t-elle la confiance des administrés de cette ville comme au premier tour de l'élection présidentielle ?