Résultat des législatives à Opio : l'élection 2024 en direct

12:08 - Opio : étude du taux d'abstention aux précédentes élections législatives

À Opio, la participation constituera l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 50,2% au premier tour et seulement 54,09% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Opio ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle représentait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 20,88% des personnes aptes à voter dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 21,73% au second tour.