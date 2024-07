Résultat des législatives 2024 à Valbonne : les premiers chiffres du 2e tour

À Valbonne, l'un des critères cruciaux de ce scrutin législatif est immanquablement le niveau d'abstention. Dans la ville, l'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 30,74%. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,22% au premier tour et 57,78% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Valbonne ? Lors du premier tour de la présidentielle, 25,69% des personnes en âge de voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 25,55% au second tour.

17:29 - Valbonne : enjeux locaux et perspectives électorales

Dans la commune de Valbonne, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 10,41% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de mesures sur le travail. Avec 46,69% de population active et une densité de population de 694 habitants/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux élevé de cadres, représentant 34,76%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 11,89% et d'une population immigrée de 15,16% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 12,95% à Valbonne, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.