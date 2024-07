Résultat des législatives 2024 à Antibes : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Dynamique électorale à Antibes : une analyse socio-démographique

À Antibes, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influencer les élections législatives. Avec une densité de population de 2827 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 12,85%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (52,53%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 25 061 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 14,61% et d'une population étrangère de 11,24% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Un taux de résidences secondaires de 35,71%, comme à Antibes, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.