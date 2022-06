Résultat des législatives à Orléans - Election 2022 (45000) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Orléans

Le résultat des élections législatives 2022 à Orléans est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Loiret

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Loiret

Ces données ne traduisent cependant pas la totalité des suffrages au niveau de la 1ère circonscription du Loiret, 18 autres communes participant également au résultat de la législative dans cette circonscription électorale. Ghislaine Kounowski a enregistré 36% des voix. Elle est suivie par Stéphanie Rist (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et François-Valbert Helie (Rassemblement National) qui reçoivent 34% et 11% des suffrages. Le niveau de la participation s'élève à 44% des habitants inscrits sur les registres électoraux au sein de la commune pour la 1ère circonscription du Loiret (soit 9 461 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Orléans Stéphanie Rist Ensemble ! (Majorité présidentielle) 36,49% 34,43% Ghislaine Kounowski Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,67% 36,36% François-Valbert Helie Rassemblement National 15,24% 11,29% Thierry Cousin Union des Démocrates et des Indépendants 12,06% 9,32% Patricia Lequen Reconquête ! 4,41% 4,38% Sabryna Khider Droite souverainiste 1,29% 1,39% Claude Trepka Divers extrême gauche 1,23% 1,44% Dounia Khuwaylid Divers 0,61% 1,40% Participation au scrutin Circonscription Orléans Taux de participation 50,36% 44,14% Taux d'abstention 49,64% 55,86% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35% 1,19% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56% 0,57% Nombre de votants 39 079 9 461

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Loiret

Les 22790 citoyens d'Orléans votant dans la 2ème circonscription du Loiret ont choisi la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale dimanche 12 juin. Au sein de la ville, Emmanuel Duplessy a accumulé 32% des suffrages. Caroline Janvier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Alexandre Houssard (Les Républicains) le suivent grâce à dans l'ordre 30% et 13% des votes. Le taux d'abstention représente 48% des habitants enregistrés dans les listes électorales au sein de la commune pour la 2ème circonscription du Loiret, ce qui représente 11 034 non-votants. Reste à savoir si les électeurs des 38 autres communes faisant partie de cette circonscription législative feront les mêmes choix que ceux d'Orléans.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Orléans Caroline Janvier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,10% 29,67% Emmanuel Duplessy Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,12% 31,59% Élodie Babin Rassemblement National 19,22% 9,70% Alexandre Houssard Les Républicains 11,69% 13,16% Jean-Paul Mallet Reconquête ! 4,96% 7,04% Yann Chaillou Divers gauche 4,18% 3,57% Sarah Bertran Divers 2,11% 1,95% Anaïs Boyer Ecologistes 1,79% 1,69% Farida Megdoud Divers extrême gauche 1,21% 1,09% Abdelrachid Achboune Divers 0,62% 0,55% Participation au scrutin Circonscription Orléans Taux de participation 48,12% 51,58% Taux d'abstention 51,88% 48,42% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39% 1,07% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60% 0,63% Nombre de votants 41 997 11 756

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Loiret

C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a encaissé le plus de bulletins de votes de la part des 20649 citoyens d'Orléans de la 6ème circonscription du Loiret. Le niveau de la participation parmi les citoyens habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale atteint 47%, ce qui représente 9 725 votants. Les citoyens des 34 autres communes appartenant à la 6ème circonscription du Loiret voteront-ils comme ceux d'Orléans ? Olivier Hicter a enregistré 35% des votes. Richard Ramos (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Chrystel de Filippi (Les Républicains) le suivent avec dans l'ordre 29% et 12% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Orléans Richard Ramos Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,38% 29,32% Olivier Hicter Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,52% 34,57% Carla Boubekeur Rassemblement National 19,54% 10,52% Chrystel de Filippi Les Républicains 9,68% 11,74% Anna Khelil Reconquête ! 3,51% 4,69% Gaël Baumgartner Ecologistes 3,44% 3,86% Raphaël Legros Ecologistes 1,58% 1,35% Sébastien Bibet Droite souverainiste 1,56% 1,46% David Choquel Divers extrême gauche 0,95% 0,87% Xavier Delaguette Divers 0,82% 0,78% Théodore-Richard Toulougoussou Divers gauche 0,80% 0,75% Dylan Silvestre Divers droite 0,21% 0,09% Participation au scrutin Circonscription Orléans Taux de participation 49,78% 47,10% Taux d'abstention 50,22% 52,90% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57% 1,45% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63% 0,48% Nombre de votants 37 418 9 725

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Orléans sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:44 - Que vont choisir les supporters de gauche à Orléans ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était déroulée seulement à Orléans. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 6,57% et 2,14% au 1er tour de la présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel théorique de 37,21% à Orléans pour ces légilsatives. 16:30 - À Orléans, des sondages aussi convaincants ? À Orléans, Emmanuel Macron terminait en tête de la dernière présidentielle avec 30,41% des voix au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 28,5%. Suivaient, avec 12,58%, Marine Le Pen et enfin, à 7,68%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un score de près de 28% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines modifieront certainement cette donne à Orléans dimanche, même si on ne pourra ignorer les particularités locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 petit point ce vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national troisième, à près de 20%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Orléans L'un des facteurs clés du scrutin législatif sera immanquablement le taux de participation à Orléans. La flambée des prix des matières premières qui plombe les finances des familles cumulée avec les inquiétudes dues à la situation géopolitique actuelle seraient en mesure de pousser les habitants d'Orléans (45000) à rester chez eux. Il y a 2 mois, lors du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 68,56% dans la ville. Le taux de participation était de 71,21% au premier tour, ce qui représentait 45 817 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - À Orléans, le score de la participation lors des législatives 2022 sera un élément déterminant Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'analyser les résultats des consultations politiques passées. Lors des dernières élections législatives, 57,48% des inscrits sur les listes électorales d'Orléans avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 50,11% pour le round deux. Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des élections législatives de 2017 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives à Orléans Les résultats des législatives 2022 à Orléans seront communiqués assez tardivement ce dimanche 12 juin, les derniers bureaux de vote mettant fin aux opérations à 19 heures au terme du premier tour de scrutin. Et ces résultats seront protéïformes : la cité recouvre en effet 3 circonscriptions où postulent 30 candidats en tout. Il sera donc nécessaire de bien faire la diustinction ce soir les résultats de chaque circonscription de ceux d'Orléans qui seront ajoutés à titre indicatif.

Législatives 2022 à Orléans : les enjeux

Durant la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait récolté 30,41% des votes au premier tour à Orléans. Celui qui était candidat à un deuxième mandat avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 28,50% et 12,58% des suffrages. Le choix des électeurs d'Orléans était resté identique au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (73,20% des voix), cédant par conséquent 26,80% des voix à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président récemment réélu pourra-t-il compter sur cette agglomération pour obtenir la majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Quelle sera l'issue des élections législatives 2022 à Orléans ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin prochains.