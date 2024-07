Résultat des législatives 2024 à Saint-Jean-de-Braye : les premiers chiffres du 2e tour

À Saint-Jean-de-Braye, la participation est indiscutablement l'une des clés des élections législatives. Dans l'agglomération, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 a atteint 34,7%. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,36% au premier tour et 54,45% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Saint-Jean-de-Braye ? Il y a 2 ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 13 394 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 28,13% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 26,44% au premier tour. La volonté de faire valoir ses droits est susceptible de renforcer l'engagement civique des habitants de Saint-Jean-de-Braye (45800).

17:29 - Analyse démographique et économique des législatives à Saint-Jean-de-Braye

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Jean-de-Braye mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'impacter le résultat des élections législatives. Avec 46,4% de population active et une densité de population de 1468 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 13,17% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (80,27%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 6 279 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 9,91% et d'une population immigrée de 13,43% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Saint-Jean-de-Braye mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,13% des résidents titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.