Résultat des législatives 2024 à Saint-Jean-de-la-Ruelle : les premiers chiffres du 2e tour

À Saint-Jean-de-la-Ruelle, l'un des facteurs cruciaux de ces législatives est sans nul doute le niveau de participation. Le taux de participation au premier tour des législatives 2024 à Saint-Jean-de-la-Ruelle était de 58,47%. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 68,57% des votants de la ville. Le taux de participation était de 66,03% au second tour, soit 6 626 personnes. En comparaison, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 39,39% au premier tour. Au second tour, 38,71% des électeurs se sont déplacés. Les jeunes générations expriment couramment un désintérêt pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives à Saint-Jean-de-la-Ruelle ?

17:29 - Saint-Jean-de-la-Ruelle et législatives : démographie, économie et choix électoraux

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Saint-Jean-de-la-Ruelle se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 16 594 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 818 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 9 475 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 38% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,77% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. La présence de 2 267 résidents étrangers favorise son multiculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 36,98% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 570,71 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Saint-Jean-de-la-Ruelle, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.