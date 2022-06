Résultat de la législative à Orly : en direct

12/06/22 17:15

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Orly sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:15 - Que peuvent enseigner les grandes tendances des législatives 2022 pour Orly ? Les dynamiques nationales des derniers jours auront sans doute une résonnance sur les législatives à Orly dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La Nupes a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier sondage). Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%. Lors de la présidentielle, à Orly, Jean-Luc Mélenchon avait fini la course en première position de la présidentielle avec 47,49% des voix, devant Emmanuel Macron à 20,37%. Suivaient Marine Le Pen avec 14,97% et Éric Zemmour, quatrième avec 4,05%. 14:30 - La participation demeure l'un des enjeux majeurs de ces législatives à Orly Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Orly, qu'en sera-t-il de la participation ? Les habitants des communes de petite taille votent couramment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle changer pour des législatives ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 11 793 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 62,15% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 70,58% au premier tour, ce qui représentait 8 324 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Orly à l'occasion des élections législatives ? Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. L'étude des résultats des précédentes consultations politiques permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération. Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, sur les 11 245 inscrits sur les listes électorales à Orly, 66,19% avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 62,19% au dernier round. 09:30 - Cent vingt minutes de plus pour voter à Orly Les éléments clés de ces élections législatives à Orly sont limpides : la cité ne couvre qu'une seule circonscription qui aligne 12 candidats. Un chiffre supérieur à celui des autres circonscriptions de France. Autre point essentiel: les votants ont jusqu'à 20 heures en fin de journée pour se rendre à l'isoloir. L'horaire de clôture des bureaux de vote a en effet été repoussé dans la commune pour contracter l'abstention.

Résultat des élections législatives 2022 à Orly

Les élections législatives 2022 auront lieu à Orly comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Val-de-Marne

Tête de liste Liste Clémence Guetté Nouvelle union populaire écologique et sociale Josefa Torres Divers extrême gauche Françoise Roussel Divers extrême gauche Eloïse Laval Reconquête ! Elsa Deransart Divers gauche Céline Suin Ecologistes Salika Amara Divers Antoine Ghaye Rassemblement National Frédéric Druart Les Républicains Coline Lardeux Parti radical de gauche Jean François Mbaye Ensemble ! (Majorité présidentielle) Taieb Bouriachi Divers

Législatives 2022 à Orly : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 47,5% des suffrages au premier tour à Orly. L'ancien président du Parti de gauche avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 20,4% et 15,0% des votes. Jean-Luc Mélenchon ayant été privé de finale, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en empochant 68,2% des votes face à Marine Le Pen (31,9%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette ville votera-t-elle pour un représentant de la coalition de partis politiques de gauche aux législatives ? Comme partout dans l'Hexagone, les votants d'Orly seront incités à participer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel candidat voteront-ils ?