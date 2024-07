Résultat des législatives 2024 à Villeneuve-le-Roi : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Démographie et politique à Villeneuve-le-Roi, un lien étroit

Dans la commune de Villeneuve-le-Roi, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des législatives. Avec un pourcentage de 39% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 13,48%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (75,59%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 4 831 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 25,73% et d'une population étrangère de 21,22% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Villeneuve-le-Roi mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,32% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.