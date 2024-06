Résultat des législatives à Choisy-le-Roi : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Quel score pour le Front populaire à l'issue de ces législatives ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient choisi la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, avance sans garantie. La liste menée par Raphaël Glucksmann avait atteint 12,13% à Choisy-le-Roi il y a quelques jours. Reste que dans la ville, il faudra aussi tenir compte des 34,28% de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,18% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,78% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un total tournant autour des 55% sur place. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Choisy-le-Roi, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 48,17% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 51% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (43,23% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,38% pour Yannick Jadot, 3,17% pour Fabien Roussel et 1,45% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Choisy-le-Roi avant les législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si dans tout le pays, les enquêtes d'opinion chiffrent une progression moyenne du RN à environ quinze points aux législative 2024 par rapport à son résultat des législatives 2022 (ce qui propulserait le parti de Jordan Bardella pas loin des 30% dans la commune), on remarque néanmoins que le parti n'a pour l'instant pris que 2 points de plus entre les européennes 2019 et et les européennes 2024 sur place. La tendance devrait donc être plus mesurée localement.

15:31 - Choisy-le-Roi pas vraiment en phase avec la France lors des européennes du 9 juin Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques jours reste autrement plus marquant. Manon Aubry l'a en effet emporté à Choisy-le-Roi lors des élections européennes il y a quelques jours, avec 34,28%. La liste a rélegué le RN de Jordan Bardella à la seconde place avec 16,79% des votes.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon à Choisy-le-Roi au premier tour de la dernière présidentielle L'élection suprême est certainement la meilleure loupe pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Lors de l'élection suprême, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 43,23% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 22,19%. Marine Le Pen n'affichait quant à elle que 11,77%. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 73,21% devant Marine Le Pen (26,79%).

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Choisy-le-Roi Le score obtenu par la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur au niveau local pour cette élection du Parlement français 2024. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Choisy-le-Roi, cumulant 10,36% des suffrages sur place, contre 48,17% pour Clémence Guetté (Nupes). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette LFI-PS-PC-EELV avec 36,16% contre 63,84% pour les vainqueurs. Clémence Guetté conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections législatives à Choisy-le-Roi : impact de la démographie et de l'économie locale A la mi-journée des législatives, Choisy-le-Roi foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 46 129 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 3 710 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (41,26%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les 9 493 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,77%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2424,99 euros/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. À Choisy-le-Roi, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Choisy-le-Roi : l'abstention en question Au fil des dernières années, les 46 336 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Début juin, à l'occasion des européennes, 49,2% des personnes aptes à participer à une élection à Choisy-le-Roi avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 54,75% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,55% au premier tour et seulement 54,61% au second tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 23,69% au sein de la commune. L'abstention était de 32,27% au deuxième tour.