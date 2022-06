Résultat de la législative à Outreau : en direct

Marine Le Pen avait glané la tête du vote à la dernière élection à Outreau avec 40,12% des votes exprimés, au 1er tour. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 21,95%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 18,3% et Éric Zemmour à 4,15%. Les mouvements nationaux des derniers jours viendront certainement chambouler ce tableau à Outreau au 1er tour, même s'il est impossible d'ignorer les spécificités locales. Et pour rappel, la Nupes a tutoyé la majorité dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Dans le même temps, le Rassemblement national a passé la barre des 19%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Outreau

À Outreau, le niveau d'abstention constituera l'un des critères importants des élections législatives 2022. La guerre russo-ukrainienne et ses répercussions sur les tarifs de l'essence et du gaz sont par exemple en mesure d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs d'Outreau. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 29,64% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 31,31% au premier tour. En proportion, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.